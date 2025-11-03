Haberler

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Başlıyor
Güncelleme:
Dünyanın Seyahat Rotalarını keşfetme temasıyla düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, altıncı kez fotoğrafseverlerle buluşuyor. Profesyonel, drone ve cep telefonu fotoğraflarının yer alacağı yarışmanın başvuruları 26 Kasım'a kadar alınacak.

'DÜNYANIN Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl altıncı kez fotoğrafseverlerle buluşuyor. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde düzenlenecek yarışmanın başvuruları başladı. Başvurular, 26 Kasım'a kadar web adresinden yapılabilecek.

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikayelerini takip eden Skyroad, altıncı kez düzenlediği yarışmasıyla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmaktan mutluluk duyan herkesi bir kez daha buluşturuyor. Toplamda 600 bin TL'ye ek olarak özel kategori vasıtasıyla 100 bin TL de hediye çeki verilecek Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın son başvuru tarihi 26 Kasım olarak belirlendi. Ödül töreni ise aralık ayında gerçekleşecek.

Eminevim, İstikbal, Limak, Vakıfbank ve Yıldız Holding'in ana sponsoru, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom'un iletişim sponsoru olduğu yarışmanın detaylarına web adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmada dört kategori bulunuyor.

YARIŞMANIN JÜRİSİ VE TAKVİMİ AÇIKLANDI

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın jüri kadrosu açıklandı. Jüride, Ömer Lekesiz, Ümit Bektaş, Mustafa Korkmaz, İsmail Küçük, İlhan Eroğlu ve Elif Öztürk yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
