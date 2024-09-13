Skal International 83. Dünya Kongresi İzmir'de Gerçekleştirilecek

Dünya turizminde karar verici konumundaki isimleri İzmir'de bir araya getirecek Skal International 83. Dünya Kongresi'nin gelecek dönemler için kentin turist sayısına olumlu etki etmesi bekleniyor.

Oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolları şirketleri gibi seyahat ve turizmin tüm kollarını bir araya getiren, 90 ülkede yaklaşık 15 bin üyeye sahip, kar amacı gütmeyen küresel meslek birliği Skal'ın 83. Dünya Kongresi, 16-21 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kongreye 45 ülkeden, dünya turizmine yön veren otel, satış, turizm pazarlama yöneticileri, seyahat uzmanları ve turist rehberlerinden oluşan 500 Skal üyesinin katılması öngörülüyor.

İzmir'in turizm değerlerinin tanıtılacağı organizasyonun, kente gelecek turist sayısını artırması bekleniyor.

"İzmir'i tanıtmak için çok zengin bir program hazırladık"

İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, AA muhabirine Skal'ın küresel turizmi yaygınlaştırmak ve "arkadaşlar arasında iş yapmak" sloganıyla kurulduğunu anlattı.

Türkiye'de dördüncü, İzmir'de ilk olacak kongrede kenti tanıtmak için çok zengin bir program hazırladıklarını belirten Güney, "İzmir'e gelecek Skal Uluslararası üyeleri için kent merkezi, Urla, Çeşme, Efes ve Bergama gezilerimiz var. İzmir'de öne çıkarılması gereken birçok turizm çeşidi var. Gastronomi turizmi için zeytinyağı tadımlarımız olacak. Urla'da bağ yolu gezisi düzenleyeceğiz. İzmir'in yerel lezzetlerini içeren bir akşam yemeğimiz olacak." diye konuştu.

Güney, İzmir'in turist sayısının uzun yıllardır 1,5-2 milyon bandına sıkıştığını aktararak, İzmir'in turist sayısının 5 milyon olmasını hedeflediklerini, bunun için tanıtıma hız verip turizmi çeşitlendirmek gerektiğini söyledi.

Kongrenin düzenlendiği şehirlerde turist sayısının bir sonraki yıl arttığını vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin düzenlendiği şehirlerde yapılan araştırmalarda, turist sayısında yüzde 30'a varan artış tespit edilmiş. Bu gerçekten çok önemli ve çok mutluluk verici bir durum. Biz, 5 milyon turist hedefliyoruz, bu rakama ulaşmak için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

Kongre için dünya çapından gelecek 500 Skal üyesi, turizmde karar verici insanlar. Tur operatörü sahipleri, yatırımcılar... Buraya gelen bir Skal üyesi, bir otel yatırımı yapabilir. Buraya gelen bir tur operatörü charter seferleri başlatabilir, döndüğü yerde reklamımızı yapıp buraya turist anlamında büyük bir artış sağlayabilir."

Güney, kongrede Uluslararası Skal'ın 90'ıncı kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağını, ayrıca dünya başkanının değişeceğini sözlerine ekledi.