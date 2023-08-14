Siyahi Müziğin Babası Clarence Avant 92 Yaşında Vefat Etti

Kariyeri boyunca çok sayıda siyahi müzisyeni destekleyen Clarence Avant'ın vefat ettiği açıklandı. Avant, müzik dünyasında birçok başarıya imza atmış ve siyahi müzisyenlere menajerlik yapmıştır.

Kariyeri boyunca çok sayıda siyahi müzisyeni menajerlik, prodüktörlük ve tur organizatörlüğü ile destekleyen "Siyahi Müziğin Babası" lakaplı Clarence Avant, 92 yaşında vefat etti.

Ailesinden basına yapılan yazılı açıklamada, Avant'ın Los Angeles'taki evinde eceliyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Avant'ın geride ailesi, çok sayıda arkadaşı ve müzik dünyasını kökten değiştiren iş arkadaşlarını bıraktığı kaydedilerek, "Mirasından bize kalan sevinç, kaybımızın üzüntüsünü silecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1931'de doğan Clarence Avant, müzik işletmeciliğine 1950'li yıllarda Little Willie John, Sarah Vaughan, Kim Weston ve Tom Wilson gibi siyahi müzisyenlere menajerlik yaparak başladı.

Avant, 1967'den 1969'a kadar Venture Records'ta çalıştıktan hemen sonra Los Angeles'ta ilk müzik şirketi Sussex Records'ı kurarak şarkıcı Bill Withers, gitarist Dennis Coffey ve Gallery adlı rock grubuyla beraber çalıştı.

Los Angeles'ta ilk siyahi radyosunu kurdu

Avant'ın 1971'de kurduğu radyo istasyonu Avant Garde Broadcasting, Los Angeles'ta bir siyahi tarafından kurulan ilk radyo olarak tarihe geçti.

Michael Jackson'ın 1980'lerdeki ilk solo dünya turnesini organize eden Avant, müzik dünyasındaki başarılarından ötürü 2021'deki Rock & Roll Onur Listesi'nde Ahmet Ertegün Ödülü'nü aldı.

Çok sayıda siyahi müzisyene destek vermesi sebebiyle "Siyahi Müziğin Babası" olarak adlandırılan Avant, kariyerinin son yıllarında Jay-Z ve Snoop Dogg gibi müzisyenlerin yanı sıra Pharrell Williams, Jimmy Iovine ve David Geffen gibi yapımcılara danışmanlık yaptı.

Clarence Avant'ın hayatı, 2019'da yayınlanan Netflix yapımı "The Black Godfather" belgeselinde anlatıldı.