Sivrihisar Belediyesi Kurtuluş Yıldönümü Etkinliklerinde Gönül Dağı Defilesi Gerçekleşti

Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Kurtuluş Yıldönümü etkinliklerinde Munise Ertok tarafından organize edilen Gönül Dağı Defilesi, Bilal Baştemur yönetiminde 42 modelle gerçekleşti.

Sivrihisar Belediyesi, kurtuluş yıldönümünü kutlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik çerçevesinde tanınmış modacı Munise Ertok tarafından 'Gönül Dağı' adı verilen bir defile gerçekleştirildi. Defile aşkı simgeleyen 'Aşkı Ala' temasıyla işlenirken, defilede yer alan elbiseler, aşkın renkleri olan kırmızı, beyaz ve pembe tonlarında tasarlandı. Aynı zamanda gönül dağlarını temsil eden gösterişli tasarımlar da defilede yerini aldı.

Uzman mankenler tarafından sergilenen elbiseler, Sivrihisar halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Şık ve zarif tasarımlarının yanı sıra kaliteli kumaşlar ve işçilik de defileye renk kattı. Sivrihisar'ın kurtuluşunda ve tarihinde önemli bir yere sahip olan aşkı ala Munise Ertok'un defilesinde yer alan kıyafetler de tasarımlarıyla dikkat çekti. Bilal Baştemur'un koreografisi ise görsel bir şölen yaşatırken, katılımcılar arasında büyük bir coşku ve heyecan olduğu görüldü. Ertok öncülüğünde gerçekleştirilen bu defileye katılan firmalar Sivrihisar'ın kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkı sağladı. - ESKİŞEHİR