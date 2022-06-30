Siverek'te yöresel bez bebekleri sergilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Aile Destek Merkezinde kurs gören kadınların yaptığı Karacadağ yöresine özgü el işi süslemeler, elbise ve bez bebekler görücüye çıktı.

Siverek ilçe Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek Merkezinde, kadınları üretime kazandırtmak amacıyla açılan kurslarda, Karacadağ yöresine üzgü el işi süslemelerin yanında, bölgeye üzgü kıyafetler ve bez bebekler yapılarak satışa sunuluyor. Merkezde yıl boyunca yapılan çalışmalar ve bez bebekler, İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın katılımıyla bir sergi düzenlendi. Şirinkuyu Aile Destek Merkezi birim sorumlusu Ayşe Duman sergiye destek veren ve katkı sunanlara teşekkür ederek şunları kaydetti. "bir yıl boyunca kursiyerlerimiz tarafından bin bir zahmetle yapılan 400 parça el ürününün sergisini gerçekleştirdik. Kadınlarımız kurslara katılarak aldığı eğitim sonrası el ürünlerini yaparak aile bütçelerine katkı da sunuyor, destek merkezi kadınlarımız tarafından yapılan yöresel bez bebekler kategorisinde Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada üçüncülüğü alarak dereceye girdik. Bizlere her anlamda destek veren Siverek Kaymakamımız Aziz Gölbaşına teşekkür ediyorum" dedi.

Yöresel bez bebekler kategorisinde derece alan Tenzile Uçar ise, kadın aile destek merkezinde aldığım kurslarla kendimi geliştirerek düzenlenen bez bebekler yarışmasında dereceye girerek ödül aldım, boş zamanlarımda yaptığım takı ve el ürünlerini satarak aile bütçemize katkı sunuyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayarak destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.