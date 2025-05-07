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Siverek'te ortaokul öğrencilerinden Gazze temalı resim sergisi

Siverek'te ortaokul öğrencilerinden Gazze temalı resim sergisi
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Siverek'te ortaokul öğrencilerinden Gazze temalı resim sergisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ortaokul öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir resim sergisi düzenledi.

Siverek'te ortaokul öğrencilerinden Gazze temalı resim sergisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ortaokul öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir resim sergisi düzenledi.

Siverek Şehit Cuma İbis Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla hazırladıkları resimleri okul bahçesinde sergiledi. "Savaş ve Barış" temasıyla gerçekleştirilen sergide öğrenciler, savaşın yıkıcı etkilerini farklı bakış açılarıyla tuvallerine yansıttı.

Sergiye ilçe genelindeki farklı okullardan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, öğrencilerin çizdiği duygusal ve çarpıcı resimlere tam not verdi.

Okul Müdürü İbrahim Karakaş, "2024-2025 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında, hem dünya gündemine hem de vicdanlarımıza dokunan Gazze'deki zulmü sanatsal çalışmalarla gündeme taşımak istedik. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sadiye Üçer ise, "Savaş ve barış temalı resim çalışmamızda, Gazze'de yaşanan insanlık dışı savaşa dikkat çekmek istedik. Öğrencilerimizle birlikte bu zulme karşı sanatsal bir duruş sergilemek istedik" ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan eserlerden biri olan ve savaşın etkisini anlatan resmi çizen 8. sınıf öğrencisi Hicran İnci, "Resmimde, Gazze'de savaşın ortasında kalan küçük bir kız çocuğunu çizdim. Gördüğü acılardan sonra oyuncak bebeğinin bile bu manzarayı görmesini istemiyor ve gözlerini kapatıyor. Artık sadece özgür olmak istiyor" diye konuştu.

Başka bir öğrenci ise çizdiği eserde, savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan bir baba ve çocuğunu betimleyerek, "Resmim göçü temsil ediyor. Savaşlar yüzünden insanlar yurtlarından kopuyor. Kimse evinden olmasın, savaşlar son bulsun" sözleriyle mesaj verdi.

Sanat yoluyla duyarlılık oluşturmayı hedefleyen sergi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Kültür Sanat
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