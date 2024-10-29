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Siverek'te Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Siverek'te Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyerek 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları attı.

Siverek'te Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Siverek'te gerçekleşen yürüyüş, Mehmetçik İlkokulu'ndan bir grup ile Kanlıkuyu Meydanı'nda toplanan bir başka grubun, Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk Anıtı'na doğru meşalelerle ilerlemesiyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen kalabalık, "Yaşasın Cumhuriyet" sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar, Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

Fener alayı etkinliğine her yaştan vatandaş katılarak büyük bir coşkuya ortak oldu. Etkinlik sonunda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu ve Cumhuriyetin 101. yılına özel hazırlanan sinevizyon gösterimiyle program son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Kültür Sanat

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