Haberler

Sivaslı Usta, Unutulmaya Yüz Tutan Kalaycılığı Yaşatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahmut Özeski, 41 yıl süren havalandırma ve soba ustalığını bırakarak kalaycılığa yöneldi. 4 yıldır bu işi severek yapan Özeski, kalaycılığın azalmasına dikkat çekerek, mesleği gelecek nesillere taşımak istiyor.

Sivas'ta yaşayan 55 yaşındaki Mahmut Özeski, 41 yıldır yaptığı havalandırma ve soba ustalığını bırakarak, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığa başladı.

Küçükminare Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik dükkanında oğluyla çalışan iki çocuk babası Özeski, kentte kalaycılığı yaşatmak için asıl mesleğini bırakarak 4 yıl önce bu işe yöneldi.

Dükkanda bakır demlik, tepsi, cezve ve bardak gibi ürünleri parlatan Mahmut Özeski, AA muhabirine, kalaycılığa bir arkadaşının vesilesiyle başladığını söyledi.

İl dışına giden arkadaşının dükkanını kendisine devrettiğini anlatan Özeski, "4 yıldır da bu işi severek yapıyorum. Kalaycılık gittikçe azalıyor. Sivas'ta da parmak sayısı kadar kalaycı kaldı. Onların da yaşları ilerledi. Bu işi de kimsenin devam ettirmeyeceğini düşünerek işe el attım. Kimseden de hiçbir şey öğrenmedim. Televizyondan, internetten veya sağdan soldan izleyerek işi öğrendim. Daha sonra bu işi oğlum da yapmaya başladı, ona da öğrettim. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Memlekette bakırcılık devam ettiği sürece kalaycıya ihtiyaç var." diye konuştu.

"Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor"

Özeski, dükkanda genelde tamir, kalay ve parlatma işlemleri yaptıklarını dile getirdi.

Kalaycılık mesleğine artık hevesin olmadığını ve yeni ustaların yetişmediğini belirten Özeski, "Çünkü temiz bir iş değil. Bu nedenle de kimse yanaşmıyor. Çocuğunun eli yüzü temiz kalsın istiyor. Kimse çocuklarını yetiştirmek için bu işlere vermiyor. Bakırcılık, kalaycılık mesleğini yapmalarını istemiyor. Her gün banyo yapıyorsun, çamaşır değiştiriyorsun, bunu yapmadığın bir gün yoktur." dedi.

Özeski, daha önce havalandırma ve soba işleri yaptıklarını belirterek, artık her eve doğal gaz geldiği için bunlara da talep kalmadığını ifade etti.

Gücü yettiğince kalaycılığı geleceğe taşımak istediğini anlatan Özeski, mesleği unutturmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.