Sivaslı kadınlar ' Karınca Kadınlar' girişimi ile yöresel ürünler üretiyor

SİVAS - Sivaslı kadınlar kurdukları Karınca Kadılar girişimi kurdukları kooperatif bünyesinde imece usulü çalışıp yöresel ürünler üretiyor. Ürettikleri ürünleri Sivas ve çevre illere gönderiyorlar.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve 10 kadının ortaklaşa kurduğu Karınca Kadınlar Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, bölgeye özgü yöresel ürünleri üretiyor. İmece usulü; pancar pekmezi, kuşburnu marmelattı, bal kabağı reçeli, erişte gibi birçok ürünü üreten kadınlar, paketledikleri ürünleri hem Sivas içerisinde hem de çevre illere pazarlıyor.

"10 kadın Sivas'ın ürünlerini üretiyoruz"

Karınca Kadınlar Kooperatifi başkanı Nurten Yanalak 10 kadından oluşan bir girişim olduklarını belirterek, " Karınca Kadınlar Kooperatifi, 10 kadının bir araya gelerek kurduğu bir kooperatiftir. Kooperatifin fikir annesi benim. Farklı fikirlerdeki kadınları bir arada toplamak istedik. Bu düşünce ile yola çıktık ve kooperatifi kurduk. Yoğun olarak şeker pancarı pekmezini üretiyoruz. İlimizde şeker pancarı üretilmesine rağmen bir fabrika yok. Biz kadınlar olarak bu fabrikanın kurulması içinde çalışma başlatacağız. Öncelikle madem fabrikamız yok bizde şeker pancarını pekmeze dönüştürelim dedik. Sivas'ta şeker pancarı üretimi ve kalitesi yüksektir. Pancarımız aynı zamanda doğaldır. Buda pekmezimizi değerli kılıyor. Şeker pancarı dışında diğer yöresel ürünlerimizi de üretiyoruz. Sivas'ta köyde kuşburnu toplayan kadın arkadaşlarımızdan kuşburnu alıp marmelat yapıyoruz. Bu şekilde aramızda bir kadın dayanışması var" dedi.

"Sivas'ın damak tadına göre üretim yapıyoruz"

Ürünleri sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Yanalak," Biz Sivas'ın damak tadına göre üretim yapıyoruz. Erişte, turşu, köfte, hingel ve sarma üretiyoruz. Bunların yanında kabak reçeli de yapıyoruz. Kabak reçelinde organiz Ulaş kabağı kullanıyoruz. Sivaslıların da bu ürünlere sahip çıkmasını bekliyoruz. Karınca kadınlar, Sivas'ın kadınlarıdır. Biz bu ürünleri sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle kabak ve pancar pekmezi muhteşem bir lezzet. Bu lezzeti insanlarımızın tatmasını istiyoruz" diye konuştu.