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Sivas Tanıtım Günleri Kağıthane'de Gerçekleşecek

Sivas Tanıtım Günleri Kağıthane'de Gerçekleşecek
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Her yıl düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl Kağıthane'de 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Sivas'ın kültürel zenginliklerini ve yerel lezzetlerini İstanbul halkıyla buluşturacak.

Her yıl Yenikapı'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl Kağıthane'de gerçekleşecek. Sivas'ın kültürel zenginlikleri ve yerel lezzetleri 11-13 Ekim tarihlerinde Hasbahçe'de olacak.

Kağıthane Belediyesi ile Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Sivas'ın tarihinden kültürel zenginliklerine, turizm potansiyelinden yerel lezzetlerine kadar birçok unsurun yer alacağı etkinlik Sivas'ı yakından tanıma fırsatı sunacak.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek olan tanıtım günleri Sivas'ın zengin tarihini, kültürünü, turizmini ve damak zevkini İstanbul halkı ile buluşturacak. Katılımcılar Sivas'a özgü el sanatlarından yemeklerine, folklor gösterilerinden turistik tanıtımlara kadar birçok farklı aktiviteyi deneyimleme fırsatı bulacak.

Kağıthane Belediyesi bu tür etkinliklerle hem yerel kültürü desteklemeyi hem de farklı şehirlerden gelen vatandaşların kendi kültürel miraslarını yaşatmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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