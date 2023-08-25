Sivas'ta Tarihi Eser Operasyonunda 192 Sikke Ele Geçirildi
Kültür Sanat Haberleri
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 192 sikke ele geçirildi. İki şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 192 sikke ele geçirildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta arama yaptı.
Aramada, 192 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat