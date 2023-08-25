Sivas'ta Tarihi Eser Operasyonunda 192 Sikke Ele Geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 192 sikke ele geçirildi. İki şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.