Sivas'ta Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sivas'ta Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Sivas'ta, Çevre Haftası belediye öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta, Çevre Haftası belediye öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kongre Müzesi bahçesindeki programa, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli okulların stant açtığı etkinlikte, öğrenciler tarafından sergilenen sıfır atık temalı gösteriler beğeni topladı.

Belediye Başkan Adem Uzun, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hemşehrileriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte, belediye tarafından düzenlenen "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" isimli yarışmada, en çok atık yağ toplayan Demet Keskin'e 3 çeyrek, Durmuş Aydın'a 2 çeyrek ve Serap Kartal'a 1 çeyrek altın hediye edildi.

Atık pil toplama yarışmasında ise birinci olan Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencileri Ankara gezisi ile ödüllendirildi. ikinci olan İnönü İlkokulu öğrencilerine 100 kitap, üçüncü olan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencilerine de yazıcı hediye edildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
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