Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

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Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat
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Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta Turizm Haftası kutlamaları dahilinde Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezinde cirit müsabakaları düzenlendi.

Sivaslıların ilgi gösterdiği cirit gösterisi kutlamalara ayrı bir renk kattı. Müsabaka çekişmeye sahne oldu. Cirit müsabakalarında, atlı cirit spor takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.

Gösteri amaçlı düzenlenen cirit müsabakasını Sivas Valisi Salih Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

Sivas'ta ata sporu cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat

Turizm Haftası, Atlı Cirit, Hamidiye, Sivas, Kültür Sanat, Haberler

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