Sivas'ta Aşık Veysel Yılı Konseri

Sivas'ta düzenlenen "UNESCO Aşık Veysel Yılı Türk Halk Müziği Konseri"nde, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşan koro, ünlü ozanın ve Anadolu aşıklarının eserlerini seslendirdi. Konser, "Kalbiyle Gören, Kalbiyle Söyleyen" sloganıyla gerçekleştirildi.

Sivas'ta "2023 Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla düzenlenen konserde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşan koro, ünlü ozanın ve Anadolu aşıklarının eserlerini seslendirdi.

Kentte hizmet veren Medicana Sivas Hastanesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "UNESCO Aşık Veysel Yılı Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara, Türk halk müziğinin köklü geleneğine ev sahipliği yapan Sivas'ın, Aşık Veysel gibi birçok halk ozanını yetiştirdiğine dikkati çekerek, UNESCO tarafından 2023'ün Aşık Veysel Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Konseri Aşık Veysel'i anmak amacıyla düzenlediklerini söyleyen Kara, "Konserimize 4 ay önce haftada 1 gün 3 saat çalışarak hazırlandık. Çalışmamızdan büyük bir keyif aldık, çok güzel zaman geçirdik. Bildiğiniz gibi sağlık sektöründe ekip olmak çok önemli. İyi ve uyumlu bir ekip olarak çalışmamızı sürdürdük. Konserimizi büyük heyecanla çalışarak sizlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

"Kalbiyle Gören, Kalbiyle Söyleyen" sloganıyla düzenlenen konserde, hastane çalışanları koro ve solo eserlerden oluşan repertuarıyla Aşık Veysel başta olmak üzere pek çok aşık ve ozanın türkülerini seslendirdi.

Konuk sanatçı olarak konserde yer alan aşık Şentürk İyidoğan'ın, Aşık Veysel'in sazı ile söylediği türkülere davetliler eşlik etti.