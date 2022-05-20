Sivas'ta 74 yaşındaki antikacı eski terazileri sergiledi - Haberler

Sivas'ta yaklaşık 50 yıldır antikacılık yapan ve eski terazilere olan merakıyla bilinen 74 yaşındaki Mehmet Tetiker, Atatürk Kongre Müzesi'nde sergi açtı.

Antikacılığı yarım asır önce babası Mustafa Tetiker'in yanında öğrenen Mehmet Tetiker, babası vefat ettikten sonra eski terazilere ilgi duymaya başladı.

Geçmişten bugüne bazıları 150 yıl eskiye dayanan 300 teraziye sahip Tetiker, Sivas Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Atatürk Kongre Merkezi'nde "Saklı Hazineler-Teraziler" adlı sergi açtı.

Çeşitli sektörlerde kullanılmış yaklaşık 90 terazinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile kesen Tetiker, davetlileri gezdirdi.

Karaca, serginin, valilik koordinesinde hayata geçirilen "700 Fikir, 700 Proje" kapsamında açıldığını belirterek, "Projemiz 1 yıldır gündemimizdeydi ama pandemi nedeniyle gecikmişti. Biz bu projeyle kentimizdeki koleksiyonerlere ulaşıp eserlerini müzemizde sergilemek istedik. Bu amaçla ilk sergimize de Mehmet amcamızın eski terazileriyle başladık." dedi.

Tetiker de şunları söyledi:

"Asıl mesleği terzi olan babam Mustafa Tetiker, 1950 yılında antikacılığa adım attı. Anadolu'nun bir çok şehrinden geleneksel el işi parçalar satın alarak koleksiyonunu genişletti. Meslek hayatı süresince babamın 9 bini aşkın antika eşyası müzemizde tanıtıldı. Ben de gençlik yıllarımdan itibaren babamın yanında bu işi öğrendim. Terazilere olan ilgimden dolayı 300'den fazla terazi satın alarak zamanla koleksiyonumu genişlettim."

Tek gayesinin babasının izinden giderek Anadolu kültürünü genç nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tetiker, yörenin kültür mozaiğine daha çok katkı sunacağını kaydetti.