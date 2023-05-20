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Sivas'ta 19 Mayıs Konseri

Sivas'ta 19 Mayıs Konseri

Kültür Sanat Haberleri

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği konuk sanatçıları türküler seslendirdi. Konser lise öğrencilerinin şiir dinletisi ve Gençlik Marşı ile sona erdi.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, solo ve koro şeklinde Anadolu'nun değişik yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konserde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği konuk ses sanatçıları Aynur Erdoğan, Hamdiye Efeoğlu, Serhan Çekem Köse ve Yüksel Yaşar Dilibal da sahne aldı.

Şef Solmaz Kadıoğlu'nun yönettiği konser, lise öğrencilerinin şiir dinletisinin ardından sanatçılar ve davetlilerin Gençlik Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.

Konser sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şef Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA / Kültür Sanat

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