Sivas'ta 19 Mayıs Konseri

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği konuk sanatçıları türküler seslendirdi. Konser lise öğrencilerinin şiir dinletisi ve Gençlik Marşı ile sona erdi.