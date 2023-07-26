Sivas'ta 146 yıllık Kangal Ağası Konağı restore edilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Ağası Konağı'nda yapılan inceleme sonucunda, konağın kamulaştırma çalışmalarının ardından restore edilerek sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılması planlandığını açıkladı.

Sivas'ta 146 yıllık Kangal Ağası Konağı, kamulaştırma çalışmalarının ardından restore edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Kangal Ağası Konağı'nda incelemede bulundu.

Kangal Ağası Abdurrahman Paşa tarafından 1877'de yaptırılan konağı gezen Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı.

Özel mülkiyette bulunan konağın, kamulaştırma çalışmalarının ardından restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve şehir hayatına katkı sağlayacak sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılması planlanıyor.

Sahipleri tarafından 2002'de restore edilen konak, turizm işletme belgeli restoran olarak hizmet veriyor.