Sivas kültür sanat haberi | Sivas'ta engelliler atlı terapi ve kurslarla moral depoluyor

Sivas kültür sanat haberi | Sivas'ta valilik bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere birçok imkan sunuyor.

Sivas'ta valilik bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere birçok imkan sunuyor.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yaklaşık 8 ay önce hizmete başlayan Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bedensel ve zihinsel engellilere yönelik müzik, resim ve beceri kurslarının yanı sıra atlı terapi imkanı sunuluyor.

Dinlenme odalarının da bulunduğu modern merkezde her yaş grubundan 60 engelli faydalanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, AA muhabirine, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasının İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansının katkılarıyla yapılarak bakanlıklarına devredildiğini söyledi.

Engellileri sabah servisle evlerinden alarak merkeze getirdiklerini belirten Tan, saat 09.00'dan 16.00'ya kadar çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

"Ailelerimize nefes alabilecekleri bir zaman tanıyoruz"

Tan, merkezde müzik, resim, el işi ve spor atölyelerinin bulunduğunu aktararak, "Türkiye'de fiili olarak atlı terapiyle ilgili hipoterapi merkezleri var, biz burada onu da uyguluyoruz. Engelli ailelerimizin bize çok teşekkürleri var. Türkiye'ye örnek bir bina yapıldı, biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Merkezde görev yapanların özveriyle çalıştığını dile getiren Tan, "Biz yaş kategorisi yapmıyoruz ama özel eğitim liseleri ve rehabilitasyon merkezlerinden sonra engellilerimiz evde kaldıkları için ailelerimize nefes alabilecekleri bir zaman tanıyoruz. Ailelerimizi haftada 2 gün dinlendiriyoruz, kendilerine vakit ayırıyorlar." diye konuştu.

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sosyolog Zeki Kaya da gündüz faaliyet gösteren bakım merkezlerinin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını ve Sivas'ın da bu manada ilk ve örnek illerden olduğunu bildirdi.

Merkezin engellilerin sosyalleşmesi, sosyal hayata aktif katılımları, üretken olmaları ve mutlu olmaları açısından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kaya, profesyonel manada 20 personelle engellilere hizmet verdiklerini kaydetti.

"Engellilerimizin mutlu olmalarını hedefliyoruz"

Kaya, merkezde engellilere 6 farklı alanda kurs düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müzik atölyemiz, spor salonumuz, el sanatları kursumuz, mutfak atölyemiz, resim atölyemiz var. Okul mantığıyla hareket ediyoruz, sosyal servisimiz gerekli sosyal incelemeyi düzenledikten sonra bireysel bakım ve gelişim planı hazırlanıyor. Bu plan doğrultusunda engelli bireyler hangi kurslardan faydalanırsa o kurslara yerleştiriyoruz. 7 yaştan itibaren tüm yaş gruplarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi, üretken vatandaş olmaları ve mutlu olmalarını hedefliyoruz. İkinci amacımız da ailelere biraz nefes aldırmak. Yani engelli bireyleri biz buraya aldığımız zaman ailelerde en azından kendilerine zaman ayırıyorlar. Bu sebepten dolayı ailelerde gerçekten mutlu."

Projenin sosyal devlet anlayışını yansıtan iyi bir örnek olduğunu ifade eden Kaya, hizmetin ücretsiz olduğunu söyledi.

Merkezden faydalanan Tuğçe Güven, arkadaşlarıyla hoş vakit geçirdiğini dile getirdi.

Sevdenur Gürbüz de kurslara katıldığını ve çok eğlendiğini belirtti.

Levent Oyal ise merkezi çok sevdiğini ifade etti.