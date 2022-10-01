Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi
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Sivas bölgesinden gelen habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Sazımız Sözümüz" adlı konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Sazımız Sözümüz" adlı konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde ses sanatçıları Asım Temiz, Sinan Ünalmışer ve Sait Döşkaya sahne aldı.
Koro şefi Fikret Ayyıldız yönetiminde başta Sivas yöresi olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendiren sanatçılar, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat