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Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi

Kültür Sanat Haberleri

Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi

Gelen Sivas haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Roman türkülerini seslendirdi.

Davetliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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