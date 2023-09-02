Sivas Kongresi'nin 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Sünbül, müze balkonunda beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Sivas'ın Mustafa Kemal ve arkadaşlarını 104 yıl önce büyük bir coşku ve heyecanla karşıladığını ifade eden Şimşek şunları kaydetti:

"Sivas, bu şehir, Atatürk ve arkadaşlarına da tam 108 gün boyunca ev sahipliği yapmıştı. Şu an içerisinde bulunduğumuz tarihi binada da Milli Kurtuluş Savaşımız için tarihi kararlar alınmış, tarihi toplantılar yapılmıştı. Bugün temsili de olsa bu heyecanı, bu coşkuyu tekrar yaşadık. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tekrar karşıladık. Milli kurtuluş ruhunu, Sivas'ın sokak caddelerinde insanların da tekrar hissettik. Amacımız bu ruhu yaşatmak, canlı tutmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır. Bizden sonraki nesillere bu Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını, bu vatanın nasıl kurulduğunu anlatarak bu ruhu hep diri tutmaktır."