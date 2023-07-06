Sivas Kalesi'nde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

SİVAS'ta tarihi Sivas Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda, belediye tarafından hazırlanan ve Osmanlı dönemi tarihi evlerinin yeniden ayağa kaldırılacağı 'Kale Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin deprem sonrası tüm imkan ve yatırımların deprem illerine yönelmesinden dolayı projeyi geçici olarak beklemeye aldıklarını belirterek, "2024 yılında kale projesi, altyapısıyla, peyzaj düzenlemesiyle bir bütün olarak Gök Medrese'yle, Ulu Camii'yle bütünleşecek şekilde tamamlanmış olacak" dedi.

Tarihi Sivas Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda başlatılan 'Kale Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Kentin geleneksel mimari dokusunu canlandırarak bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için başlatılan ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılması planlanan projenin tamamlanma süreci, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ertelendi. Her iki yanında yer alan Selçuklu eserleri Ulu Camii ve Gök Medrese ile bir bütün olarak planlanan projenin tamamlanması için çalışmalar hız kazandı. Projeyle iki Selçuklu eseri arasında yer alan Osmanlı dönemi tarihi evleri yeniden ayağa kaldırılacak.

'TOPLAM 100 BİNA OLACAK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin deprem sonrası tüm imkan ve yatırımların deprem illerine yönelmesinden dolayı projeyi geçici olarak beklemeye aldıklarını belirterek, "Şehrimizin ve bölgenin kültür ve turizm projelerinden en önemli projemiz olan Kale Projesi'nde yapım işlemleri devam ediyor. Malumunuz uzun yıllar Sivas'ın gündemini meşgul eden ancak sonuçta ortaya çıkan proje 2019 yılından önce ilk etabı ihale edilmişti. Biz göreve geldikten sonra ihale edilen ilk kısmı bitirdik. Şu an orada toplamda 100 tane yapı var. İrili ufaklı Sivas'ın eski mahallesini temsil edecek konaklar, evlerden oluşan 100 binalık bağımsız bölümlü bir alan var. Bunların 10 tanesi ihale edilmiş ve yapılmıştı. Şu anda ikinci etap olarak biz 37 adetinin ihalesini yaptık ve yapım işlemleri devam ediyor. Bunun dışında kalan yaklaşık 50 adet binanın ihale işlemleri de hazır. Kuruldan gerekli onayları aldık. Mimari projeler geldi. Şu an ihale edilecek aşamaya geldi" dedi.

'2024'TE HİZMETE GİRECEK'

Projenin önemli bir ayağı olan altyapı ihalesini de yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Bilgin, "Malumunuz pandemi süreci, daha sonra tüm dünyadaki oluşan ekonomik dalgalanma nedeniyle ihalelerin bir kısmının yapılması gecikti. Aslında bizim temel amacımız, temel hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yüzüncü yılında 29 Ekim 2023 tarihinde projeyi tamamlamaktı. Ancak ihale süreçlerinin aksaması, daha sonra ülkemizi etkisi altına alacak depremle birlikte yatırımların o bölgelere yönlendirilmesiyle biraz da biz ihaleyi beklettik. İnşallah 2024 yılında Kale Projesi, altyapısıyla, peyzaj düzenlemesiyle bir bütün olarak Gök Medrese ve Ulu Cami'yle bütünleşecek şekilde tamamlanmış olacak. Bu projeyle eş zamanlı olarak da yine kalenin üst kısmını da kaleyle entegre edecek şekilde ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Proje zor bir proje. Birçok kurumun koordinasyonunu gerektiriyor. Kazı yapıyoruz. Alttan tarihi niteliğindeki birçok belge çıkabiliyor. Biz doğal olarak müzeyle ortak çalışıp, çıkan eserleri de koruma altına alıyoruz" diye konuştu. (DHA)