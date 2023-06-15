Sivas Jandarma Teşkilatı, Aşık Veysel'in Türkülerini Seslendirdi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle Aşık Veysel'in türkülerinin seslendirildiği bir video klip hazırladı. UNESCO tarafından 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi nedeniyle klip, kentin tarihi ve doğal mekanlarında çekildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı nedeniyle video klip hazırladı. Aşık Veysel'in türkülerinin seslendirildiği klip beğeni topladı.

UNESCO tarafından 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı personelleri, kentin tarihi ve doğal mekanlarında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türkülerini seslendirdi. Klipte, kentin tarihi ve doğal mekanlarında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım", "Derdimi dökersem derin dereye" ve "Anlatmam derdimi dertsiz insana" türkülerini seslendirildi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, 'Jandarma seni unutmadı' notuyla sona erdi.

Video klipte halkla bütünleşen jandarma personelinin yanı sıra kentte faaliyet gösteren jandarma araçlarının görsellerine de yer verildi. - SİVAS