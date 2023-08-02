Sivas'ın Zara ilçesinde muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi

Ankara Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Zara Cemevi'nde, Zara Dernekler Federasyonu (ZADEF) tarafından da Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakam Meriç Dinçer, muharrem ayı dolayısıyla tutulan oruçların kabul, aşure ikramlarının makbul olmasını diledi.