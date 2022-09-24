Sivas haberi | Sivas'ta THM korosundan "Türkülerin Dili" konseri
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Sivas haberlerine göre Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları "Türkülerin Dili" adlı konser verdi.
Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları "Türkülerin Dili" adlı konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri hem solo hem de koro olarak seslendirdi.
Davetliler, ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat