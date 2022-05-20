Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak - Haberler

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Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak

AA - Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Sinop'ta sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Sinop'ta sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mayıs'ta "Şafak 1919" isimli oyunla Samsun'da perdelerini açan SDT, yarın ve 22 Mayıs'ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı, Gündüz'ün sahneye taşıdığı "1919: Şafak" isimli oyun, yarın ve 22 Mayıs'ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.00'de perdelerini açacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, Mayıs, Sivas, Sinop, Kültür Sanat, Haberler

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