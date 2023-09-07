Şırnak'ta Uluslararası Uludere Sempozyumu Başlıyor

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek olan Uluslararası Uludere Sempozyumu, el sanatları, ekonomi, yemek ve turizm konularında akademisyenlerin sunumlarına ev sahipliği yapacak.