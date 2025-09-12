Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği', Şırnak'ta düzenlenen törenle başladı.

Şırnak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 3'üncü durağı Hakkari ve Tunceli'nin ardından Şırnak oldu. Şenlik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Birol Ekici ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile kent protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Törenin ardından Vali Ekici ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, şölen kapsamında düzenlenen gastronomi etkinliğini gezdi. Şenliğin en özel ve en çok ilgi gören bölümlerinden biri olarak öne çıkan etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı şehrin köklü mutfak kültürünü yansıtan tatlarla dolup taştı. Protokol, ardından çocuk etkinlik alanlarını gezdi. Törende konuşan Vali Ekici, şenliğin Şırnak'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "12-18 Eylül tarihleri arasında ülkemizin çok değerli sanatçılarını, çok değerli uzmanlarını ve kültür insanlarını, yazarlarını burada misafir edeceğiz. Kütüphanelerimizi açacağız. Bir hafta boyunca çok güzel bir şekilde Şırnak'ta kültürün sanatın ve eğlencenin yoğunluğunu yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde böyle bir program şehrimizde yapıldığı için, bir ay önce de bu program için şehrimize gelen Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı arz ediyorum. Yine bugün buraya kadar gelen Sayın Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'ya da çok teşekkür ediyorum" dedi.

'TERÖRÜN SONA ERMESİYLE PETROLÜN BAŞKENTİ HALİNE GELDİK'

Vali Ekici, Şırnak'ın her açıdan kalkınan bir şehir olduğunu belirterek, "40 yıllık karanlık terör döneminin sona ermesiyle birlikte, petrolün başkenti haline geldik. Bugün 2 bin 500 mühendisimiz Gabar Dağı'nda, Cudi Dağı'nda petrol çıkarıyor, Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Genç mühendislerimiz buralarda Türkiye'nin üretimine ve kalkınmasına katkıda bulundukça tabi ki kültürde ve sanatta eş değer bir gelişmeyi sağlamamız gerekiyor. Şehrimizde huzur ve güvenlik son derece sağlamdır. Bu huzurun ve güvenin sonucunda tabi ki insanlarımızın eğlenmek, kültür ve sanata vakit ayırmak için artık çabaları var. Bu eksikliğimizi giderebilmek için bu festivali yapıyoruz. Bu festival hem bizim kendi potansiyelimizi geliştirmemiz hem şehrimizin potansiyelini göstermemiz açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, UMUDUN VE DİRENCİN ADRESİ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, konuşmasında şenliğin aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma şöleni olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bizler, kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara taşımayı bir sorumluluk değil, bir onur olarak görüyoruz. Bu bilinçle Anadolu'nun her köşesinde yaşayan değerleri gün yüzüne çıkarıyor, sanatkarlarımızın yanında duruyoruz. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan 'Bir Anadolu Şenliği' ile Şırnak'ta 1 hafta boyunca konserlerden tiyatroya, sergilerden sinemaya, çocuklar için oyun köyünden gezici müzelere kadar uzanan dolu dolu bir kültür ve sanat şölenini hep birlikte yaşayacağız. Bu şenlik, sadece bir eğlence değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma şölenidir. Eşsiz güzellikleriyle Anadolu'nun incilerinden biri olan Şırnak, baharda sadece 20 gün açan kartpostallık ters laleleriyle, Cudi ve Gabar dağlarının doğal güzellikleriyle, kaplıcaları, tarihi ve dini yapılarıyla bağrında sakladığı eşsiz zenginliklerini ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim olarak sunmaktadır. Bu topraklar aynı zamanda bilimin de yuvasıdır. Cizreli büyük alim El-Cezeri, dünyanın ilk robotunu yapıp çalıştırmış, sibernetiğin kapısını aralamış, altmıştan fazla icada imza atmış, yalnızca çağını değil, kendinden sonrakileri de etkilemiştir. Şırnak'ın yetiştirdiği bu büyük dahi, bugün de geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham kaynağı oluyor, diliyoruz ki bu topraklardan yeni Cezeriler yetişsin."