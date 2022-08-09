Haber : Şırnak haber! Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak haber! Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri düzenlendi

 - Güncelleme:
Şırnak haber! Silopi'de 'Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık' semineri düzenlendi

Şırnak haberi... Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri yapıldı.

Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Mahsun Taşkın ve psikolog Berfin Koç, katılımcılara diyabet, hipertansiyon ve otizmle ilgili sunum yaptı.

Seminerde bilgilendirici broşür de dağıtılırken, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Programa, Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Demirhan - Kültür Sanat

Silopi Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title