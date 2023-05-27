Sırbistan'da 'Tarladan Sofraya Buğday' temalı sergi açıldı

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde 'Tarladan Sofraya Buğday' temalı sergi açıldı. Sergide buğdayın tarladan sofraya kadar geçirdiği süreç anlatılıyor. Eski oraklar, buğday öğütmek için kullanılan eski el değirmenleri, buğdayların muhafaza edildiği çuvallar, toprak kaplar ve tahta kaşıklar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ziyaretçiler, sergide farklı buğday türlerinden eski tariflerle yapılan ekmek başta olmak üzere birçok unlu mamulü deneme fırsatı elde ediyor.

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "Tarladan Sofraya Buğday" temalı sergi açıldı.

Novi Sad Fuarı'nın 100. ve Uluslararası Tarım Fuarı'nın 90. yıl dönümü vesilesiyle Voyvodina Müzesi tarafından düzenlenen sergide buğdayın tarladan sofraya kadar geçirdiği süreç anlatılıyor.

Eski oraklar, buğday öğütmek için kullanılan eski el değirmenleri, buğdayların muhafaza edildiği çuvallar, toprak kaplar ve tahta kaşıklar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçiler, sergide farklı buğday türlerinden eski tariflerle yapılan ekmek başta olmak üzere birçok unlu mamulü deneme fırsatı elde ediyor.