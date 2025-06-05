Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi Yenilendi, Ziyarete Açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yenilenen Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, ziyarete açılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Anadolu'nun Alkatrazı' olarak anılan ve Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan Sinop Tarihi Cezaevi, mimari özelliklerinin yanı sıra edebiyat ve kültür dünyasından birçok önemli isme ev sahipliği yapmış olmasıyla da Türkiye'nin kolektif hafızasında özel bir yer tutuyor. Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli 'Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası Faz 2' projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü. 2023 yılında restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024 tarihinde teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi.

ÖZEL BÖLÜMLER OLUŞTURULDU

Toplamda 157 milyon TL'yi aşkın yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatacak özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, yapı içerisindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra, kültür ve medeniyet temalı sergilerle zenginleştirilmiş bir içerikle karşılaşacak. Ayrıca, yapının çevresini saran 4 bin 590 metrekarelik Sinop İç Kalesi, üzerindeki yürüyüş yolları da özgün dokusuna uygun biçimde restore edilerek hem kalenin hem de Karadeniz'in manzarasına erişim sağlandı. Tarihi atmosferiyle güçlü bir hafızaya ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini çağdaş bir yaklaşımla bugüne taşıyarak ziyaretçilerine hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurma imkanı sunacak.

'SİNOP'A GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR VE MEDENİYET MERKEZİ KAZANDIRDIK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, "Sinop Tarihi Cezaevi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin belleğinde iz bırakan önemli bir kültür mekanıdır. Bu projeyle, tarihsel hafızamızı koruyarak geleceğe aktarmayı ve ziyaretçilere hem düşünsel hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunmayı amaçladık. Modern müzecilik anlayışını temel alarak gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümle, Sinop'a yalnızca bir müze değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve medeniyet merkezi kazandırdık" ifadelerini kullandı.