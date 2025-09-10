Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi Açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Türkiye'nin hafıza mekanlarından biri olan, Sabahattin Ali'nin 'Aldırma Gönül' şiirini kaleme aldığı tarihi Sinop Cezaevi, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından hafıza müzesine dönüştü. Avrupa Birliği'nin desteğiyle sürdürülen restorasyon sürecinin ardından cezaevi, resmi olarak müze statüsü kazandı. Müzenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas katıldı.

Tarihi cezaevinin artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulduğunun altını çizen Bakan Ersoy, "Burası, Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali'nin de bir dönem mahkum edildiği, ünlü 'Aldırma Gönül' şiirini kaleme aldığı yerdir. Gazeteci ve yazar Kerim Korcan, burada yaşadıklarını 'Parmaklıklar Ardında' adlı eserinde anlatmıştır. Ayrıca yazar ve şair Eşber Yağmurdereli, siyasetçi Zeki Özturanlı da bir süre bu cezaevinde kalmıştır. İşte bu yüzden Sinop Tarihi Cezaevi, yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simgedir. Bu anılarla dolu eser için bakanlığımız Avrupa Birliği ile 'Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi' kapsamında iş birliğini hayata geçirdi" dedi.

Projenin her aşamasında kültürel mirasın gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "İki aşamalı olarak hazırlanan plan çerçevesinde ilk aşamada, Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon projesi ve alan yönetim planı hazırlandı. Projenin ikinci aşamasında ise 'Kültürel Miras Alanında Sivil Toplumla İşbirliği' kapsamında, Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonu tamamlandı. Hemen ardından da bakanlığımızca teşhir tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi. Yaklaşık 8 milyon avroluk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Restorasyonun yanı sıra hayata geçirilen hibe programlarıyla Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını da buluşturduk. 21 farklı proje aracılığıyla, ortak kültürel mirasımızın korunmasına yalnızca yapılar değil, STK'lar da dahil oldu. İşte bu yüzden Sinop Cezaevi sadece taş duvarlarıyla değil, insanlık için taşıdığı anlamıyla da yeniden ayağa kalktı" diye konuştu.

KÜLTÜREL MİRAS YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'nin ülkenin kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu müze, ziyaretçilerine yalnızca bir tarih dersi vermeyecek. Aynı zamanda onları düşündürecek, duygulandıracak ve geçmişle bağ kurmalarını sağlayacak. Burada her taşın, her duvarın, her adımın ardında bir hikaye var. Biz bu hikayeleri koruyarak Sinop'un ve Türkiye'nin ortak hafızasına sahip çıkıyoruz. Sinop halkının da gönülden sahiplendiği bu mekan, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sergi alanıyla, Karadeniz'in engin ufuklarıyla birleşen bu miras, Sinop'u bir cazibe merkezi haline getirecek. Kültürel mirasımız yalnızca geçmişimizi anlatmaz, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirir. Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Bu projeye katkı sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, Dışişleri Bakanlığımıza, Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler, müzenin içerisinde gezerek, bilgi aldı.