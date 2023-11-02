Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs, kaçak kazıda kullandıkları aparatlarla birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları aparatlarla birlikte yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları 72 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile 6 metre derinlikte kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat