Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları aparatlarla birlikte yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları 72 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile 6 metre derinlikte kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP