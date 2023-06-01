Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide kursiyerlerin ürünleri sergilendi. Vali Vekili Abdullah Şahin de sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı ve emeği geçenleri tebrik etti.
Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.
Sergi açılışına katılan Vali Vekili Abdullah Şahin, sergiyi gezerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı.
Kursiyerleri tebrik eden Şahin, "Çok güzel eserler ortaya çıkarılmış. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Kültür Sanat