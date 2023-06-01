Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi binasında açılan sergide kursiyerlerin ürünleri sergilendi. Vali Vekili Abdullah Şahin de sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı ve emeği geçenleri tebrik etti.