Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. Kazı Sezonu Başlıyor

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu, 22 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu'nda 14. kazı sezonu, 22 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Sinop kent merkezi Balatlar Yapı Topluluğu'nda bulunan ve bugüne kadar farklı boyutlarda farklı yapılardan eserlerin bulunduğu kazı çalışmalarında, bilim ve inanç dünyası için öneme sahip buluntular ortaya çıkmaya devam ediyor.

"GEÇEN SENE BULUNAN MOZAİKLERİN DEVAMINI ÇALIŞACAĞIZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şunları söyledi:

"Eylül 2022'de en son bulduğumuz aşamada klasik döneme ait bir evin andron bölümünde çakıl taşı mozaikleri bulduk. En son buluntumuz buydu. Kazı sonuna yaklaştığımız için büyük bir çalışma yapamadık. Sadece mozaiği açığa çıkardık. Onun devamına bu yıl çalışacağız. Yapının doğu kesiminde çalışmalarımız var. Yeni çıkmaya başlayan apsider diye bir bölüm var. Orada başlayıp restorasyon çalışması yapacağız. Gelecek hafta, ayın 22'sinde restorasyon çalışmalarımız başlıyor. Esas büyük anlamda çalışmamız temmuz ayında başlayacak. Geçen sene başladığını söylediğim çalışmalar var. Onların devamını görmek istiyoruz. Örneğin bu yemek salonunun etrafını kazınca yeni odalara ait, klasik döneme ait kalıntılar mimari ve küçük buluntular çıkacaktır. O ve hamamın doğu kesimindeki bölümleri kazacağız. Orada kaldırabileceğimiz bir ev var. 1950'lerden sonra yapılmış gecekondu görünümümde bir ev. Onu kaldıracağız. Onu kaldırınca detaylı çalışmalara girişmiş olacağız."