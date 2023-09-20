Sinop'ta Ahilik Haftası Kutlamaları

Sinop'ta düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, esnaf ve sanatkarlar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Vali Mustafa Özarslan, ahiliğin toplumsal değerleri esas aldığını vurgulayarak, ahilik teşkilatının günümüze kadar istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürdüğünü belirtti. Programda yılın ahisi seçilen Mehmet Tütüncü'ye ahi kaftanı giydirildi. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel ise ahilik kültürünün esnafın tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sinop'ta, Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bağlı odaların üyeleri, eski otogar mevkisinden Hükümet Konağı'na kadar yürüyerek, burada Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, 13. yüzyılda Anadolu topraklarında temelleri atılan ahiliğin ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas alındığını söyledi.

Sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük, hamd ve şükür gibi değerlere bağlı kalan ahilik teşkilatının istikrarlı şekilde günümüze kadar ulaşmayı başardığını anlatan Özarslan, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' diyen Ahi Evran, ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri ile günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza rehber olmaya devam etmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde, esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazife anlayışına sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak, hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Programda yılın ahisi seçilen Mehmet Tütüncü'ye ahi kaftanı giydirildi. Ayrıca ilin kalfası seçilen Uğur Can Tiftik'e ve ilin çırağı seçilen Emircan Asna'ya da plaket verildi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel de ahilik kültürünün esnafın tanıtılmasına katkı sağlayacağı, esnaf ve sanatkarlara verilen değerin artmasına öncülük edeceği inancıyla tüm esnafların ahilik bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Programa Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

Program sonunda törene katılanlara aşure ikramında bulunuldu.