Sinop kültür sanat haberi: Tarihi Sinop Cezaevi yıl sonuna kadar tamamlanacak

Tarihi Sinop Cezaevi yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunu inceledi

SİNOP - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Tarihi Sinop Cezaevi'nde süren restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını, ardından çevre düzenlemesi ve içinde kurulması planlanan çeşitli müzelerin yapımına başlayacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi. Valilik binasında anı defterini imzalayan Alparslan, kent merkezinde TOKİ tarafından yapımı devam eden Meydan Projesi ile önü açılan kale surlarını inceledi. Ardından 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazı alanını ziyaret ederek burada sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Devamında Türkiye'nin dark turizminde büyük öneme sahip Tarihi Sinop Cezaevi'nde Avrupa Birliği projesiyle yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Alparslan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Restorasyon çalışmasının sonuna geldik"

2020 yılında ziyarete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanan Tarihi Sinop Cezaevi çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Burada bizim en önemli çalışma noktamız, ülkemizin Sinopumuzun çok sembolik binalarından olan Tarihi Sinop Cezaevi uzun bir süreden beri Avrupa Birliği projesi çerçevesinde restorasyon çalışması ve tekrar Sinop'a kültürel ve turizm açısından kazandırma çalışması yürüyor. Restorasyon çalışmasının sonuna geldik. İnşallah yıl sonuna kadar müteahhit firma çalışmalarını tamamlayıp çıkacak ama bizim daha nihai haline getirmek, çevre düzenlemelerini, peyzaj düzenlemeleri, teşhir tanzimlerini tamamlamak üzere çalışmalarımız kısa bir süre daha devam edecek. Yılbaşından hemen sonra tüm dünyanın ziyaretine açmış olacağız inşallah. Tüm dünyada da tanıtım çalışmalarını bakanlık olarak özel çalışmamızı yapacağız bu çalışmalarımızı tamamladıktan sonra. Sinop Cezaevi ile diğer tüm değerlerle beraber inşallah cazibe merkezi olacak. Çok sayıda yerli ve yabancı insanımızın merakla gelip ziyaret edeceği bir nokta olacak" dedi.

"Geçen yıl 567 olan kazı alanımızı 635'e çıkarttık"

Türkiye'de birçok bölgede devam eden kazı çalışmalarını değerlendiren Alparslan, bakanlık olarak kazı alanlarının sayısını arttırdıklarını ve kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizde birçok kazı alanımız var, biz de son yıllarda kazı çalışmalarımıza hız verdik arttırdık. 567 olan geçen yılki kazı alanımızı 635'lere çıkarttık. Türkiye'nin her yerinde çok önemli kazı çalışmamız var. Bu da bizim rakip ülkelerimizin daha önünde, kopyalanamaz bir kültürel ürün olarak bir avantaj. Bunun da farkında olarak kazılarımıza özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Balatlar Yapı Topluluğu kazısının tarih ve kültürel açıdan önemini vurgulayan Alparslan, "Balatlar kazısında da geçen yıl Tarih Kurumu'nun destek programı içerisine alarak daha güçlü şekilde kazıların devamını değerlendirdik. Burada çok önemli tarihi eserler çıkıyor, bunları bilim adamlarımız kazı başkanlarımız değerlendiriyorlar. Daha çok Güneydoğu Anadolu, Hatay-Adana bölgelerinde yoğun olan, İstanbul'da yoğun olan mozaikler bu bölgede de çıkmış oldu, bunun da ayrı bir gururu önemi var. Bu kazılar Sinop'un kültürel tarihi turizm değerlerini daha ön plana çıkartıyor. Biz de hocamıza yapılması gereken tüm çalışmalarda sonuna kadar destek olacağız imkanlarımız çerçevesinde" diye konuştu.

Tarihi kale surları 'kalekondulardan' kurtulacak

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Sinop'un tarihi ve kültürel değerlerini hizmete sunacaklarını belirterek, "Perdelediğimiz, üstünü örttüğümüz önünü kapattığımız ne kadar değerimiz varsa bunların hepsini titiz bir şekilde çalışarak Sinopluların hizmetine sunacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gelen bir ödenekle surlarımızın üzerinde Sinopluların 'kalekondu' olarak tabir ettikleri yapıların da kamulaştırmasını önümüzdeki günlerde İnşallah başlayacağız" açıklamasında bulundu.