Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Tiyatro ile Kadınların Sesine Kulak Verildi

Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Beyrut'ta düzenlediği tiyatro oyunu ile İsrail saldırılarına tanıklık eden Filistinli ve Lübnanlı kadınların hikayelerini sahneye taşıdı. Oyun, kadınların cesaretini ve hayatta kalma mücadelelerini vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği tiyatro oyunuyla, İsrail saldırılarına tanıklık eden Filistinli ve Lübnanlı kadınların sesini duyurmaya çalıştı.

MSF tarafından Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırıları mağduru kadınların hikayelerini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Beyrut'taki Le Monnot Tiyatro salonundaki etkinlikte, kadınların cesareti ve yaşadıkları tarifsiz acılara rağmen hayatta kalma mücadeleleri anlatıldı.

"Gazze-Ayta eş-Şaab-Gazze" adlı oyun, salonu dolduran sanatseverleri duygulandırdı.

MSF Lübnan Ofisi basın sorumlusu Cinan Saad, AA muhabirine, İsrail saldırılarının mağduru kadınların hikayelerini anlatmak için bu oyunu organize ettiklerini söyledi.

Oyunun yönetmeni Lina Abyad da "Lübnan ve Gazze'den tanıştığımız kadınların hikayelerini sahnede anlattık." dedi.

Abyad, oyunda savaş mağduru kadınların cesaretini ve hayatta kalma iradelerini seyircilere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın yönetmen, "Kadınların mücadelesi silahla değil, günlük hayatlarıyla sürüyor. Bu da aslında bir direniş biçimi." ifadesini kullandı.

Tiyatroyu izlemeye gelen oyuncu Saad Hamdan ise sahnede gerçeklerin anlatıldığına, kadınların uğradığı zulme karşı ülkelerin sessiz kaldığına dikkati çekti.

Gazeteci ve sunucu Malak Aytani de oyunun çok dokunaklı olduğunu dile getirdi.

Oyunda Gazzeli bir kadını canlandıran Mira Saydavi ise "Bu oyun, iki kalbin tek nefesi gibiydi, mazlumiyet de direniş de birdi, çünkü işgalci birdir." dedi.

Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab'dan bir kadını canlandıran Derin Şemseddin de "Sadece kendi acımı değil, halkımın yaşadığı acıyı da sahneye taşıdım. Birçok insan, İsrail saldırılarından korkarak valizlerini hazırlayıp daha güvenli yerlere gitmeye çalıştı; savaş uçaklarının sesi bile onları tedirgin ediyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Kültür Sanat
