Singer Pur, İzmir Festivali'nde sahne alacak

Vokal topluluğu Singer Pur, 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 20 Haziran Salı akşamı Çeşme Kalesi'nde sahne alacak. İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile yapılacak konserde, Singer Pur, 'Fields of Gold-Sting ile Vokal Müziğin İçinden' adlı programını sunacak. Konser, 20 Haziran Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser için ücretsiz ulaşım desteği verecek. Belediye otobüsleri, konser günü saat 18.00-18.30 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden hareket edecek.

Vokal topluluğu Singer Pur, 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 20 Haziran Salı akşamı Çeşme Kalesi'nde sahne alacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile yapılacak konserde, Singer Pur, "Fields of Gold-Sting ile Vokal Müziğin İçinden" adlı programını sunacak.

Konser, 20 Haziran Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser için ücretsiz ulaşım desteği verecek. Belediye otobüsleri, konser günü saat 18.00-18.30 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden hareket edecek.