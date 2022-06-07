Sinemaya gitmeyen çocuklar beyazperdede film izledi - Haberler

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Sinemaya gitmeyen çocuklar beyazperdede film izledi

AA - Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat
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Sinemaya gitmeyen çocuklar beyazperdede film izledi

Kayseri'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler sinemayla buluşuyor.

Kayseri'de "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler sinemayla buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Kayseri'de temel eğitim çağında ve daha önce sinemaya gitmeyen 17 bin 500 öğrenci sinemayla buluşturuluyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Karakuş, AA muhabirine, öğrencilerin ağırlıklı ilçelerden seçildiğini söyledi.

Karakuş, "Filmler bakanlık tarafından çocukların yaşına uygun seçildi. Bu kapsamda çocuklara 'Kuklalı Köşk' ve 'Afacanlar İş Başında 2' filmleri izletiliyor. Çocuklarımıza film sırasında mısır ve içecek ikramımız da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de bir seansta çocuklara eşlik etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat

milli eğitim bakanlığı Kayseri Çocuk Kültür Sanat Haberler

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