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Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları İkinci Kez Düzenleniyor

Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları İkinci Kez Düzenleniyor

Kültür Sanat Haberleri

Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları'nın ikincisi, 2-4 Haziran tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi'nde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları'nın ikincisi, 2-4 Haziran günleri arasında Sinematek/ Sinema Evi'nde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sinematek Günleri'nde sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyoneller buluşacak. 2 Haziran Cuma günü başlayacak ve 4 Haziran Pazar günü sona erecek. Sinamatek Günleri'nde senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Sinematek/ Sinema Evi'nin Köşk Etkinlik Salonu, Cam Bina Toplantı Odası ve Onat Kutlar Sinema Salonu'nda düzenlenecek "II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları"da üç gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 8 oturum, 1 atölye ve 1 söyleşi gerçekleştirilecek. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları'na katılmak isteyenler, detaylı bilgiye ve güncel programa, 'sinematek.kadikoy.bel.tr' adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Kadıköy Belediyesi Sinema Kültür Sanat Haberler

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