Sinema Yazarı Cüneyt Cebenoyan Anılıyor

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan'ı anma etkinlikleri düzenliyor. Gösterilecek filmler ve yönetmenlerle söyleşi programı da yer alacak.

Sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, 30 Eylül Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Sinematek/ Sinema Evi'nde düzenlenecek programlarla anılacak.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan için anma etkinlikleri düzenliyor. Türkiye'nin önemli sinema eleştirmenleri arasında gösterilen Cüneyt Cebenoyan'a ithaf edilen 3 film, 30 Eylül Cumartesi günü Sinematek/ Sinema Evi'nde seyirciyle buluşacak. Gösterilecek filmler arasında Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği polisiyeden korkuya uzanırken yer yer karanlık mizahıyla nefes aldıran tekinsiz bir konunun anlatıldığı "Kerr" filminin yanı sıra Çiğdem Sezgin'in yönettiği özgür bir kadın öyküsü "Suna" ve Fikret Reyhan'ın yönettiği bir borcun yarattığı ahlaki çatışmayı incelikle anlatan "Çatlak" filmi de yer alıyor. Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleri de Cebenoyan'ın dostlarıyla söyleşi gerçekleştirecek.

Ayrıca Cüneyt Cebenoyan'ın 2014-2016 yılları arasında Açık Radyo çatısı altında, her pazartesi 11.00'de farklı bir konukla bir film üzerine sohbet ettiği "Erguvani İstimbot" programının kayıtlarından derlenen aynı adlı kitap, geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap etiketiyle yayımlanmıştı. Kitabın gelirleri, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları'nda kullanılmak üzere Bütün Çocuklar Bizim Derneği'ne bağışlanacak.

30 Eylül 2023 Cumartesi günü Cüneyt Cebenoyan'ı anmak için gerçekleştirilecek ve ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak programın detayları şöyle:

13.00 | Film Gösterimi: Kerr (2020, Tayfun Pirselimoğlu)

15.00 | Film Gösterimi: Suna (2022, Çiğdem Sezgin)

17.00 | Film Gösterimi: Çatlak (2020, Fikret Reyhan)

18.40 | Filmlerin Yönetmenleriyle Söyleşi