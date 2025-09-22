Haberler

Sinema Festivali'nde Biletler 80 Lira!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Sinema Festivali'nde, 80 şehirde yaklaşık 1500 sinema salonunda tüm filmlerin 80 liraya izlenebileceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
