Sinema Festivali 2025, Türkiye'de Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve GNÇ desteğiyle, hafta sonu hayata geçirilen Sinema Festivali 2025'e yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada " Türkiye'de ilk kez gerçekleşen etkinlik, ziyaretçi rekorunu kırarak, büyük bir başarıya imza attı. 780.071 kişi Sinema Festivali 2025'te yerini aldı. En çok tercih edilen filmlerin başında, korku serisinin devam filmi 'Korku Seansı: Son Ayin', çocuk animasyon filmi 'Tafiti' ve yerli Komedi filmi 'Oflu Hoca' geldi" denildi.

Dernekten yapılan bilgilendirmenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu, olağanüstü program çeşitliliği, güçlü filmler ve büyük izleyici ilgisiyle Sinema Festivali 2025 gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve GNÇ desteğiyle, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen etkinlik, Sektör Veri Sağlayıcısı Boxoffice Türkiye'ye göre tüm zamanların (Cumartesi/Pazar) Eylül ziyaretçi rekorunu kırarak, büyük bir başarıya imza attı.

"Türkiye son dönemin en yüksek katılımlı hafta sonunu yaşadı; 780.071 kişi Sinema Festivali 2025'te yerini aldı. Festival kapsamında sergilenen filmler ve düzenlenen eşsiz kampanyalar büyük ilgi gördü ve sinemanın film izlemek için en iyi yer olduğu bir kez daha vurgulandı.

"Sinema Festivali başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Gupse Özay, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak olmak üzere birçok ünlü ismin festivale çağrı videoları ile destek gördü.

"Vizyonda olan tüm filmlerin izleyici sayıları bir önceki hafta sonuna kıyasla belirgin bir artış kaydetti. SGM verilerine göre en çok tercih edilen filmlerin başında, korku serisinin devam filmi 'Korku Seansı: Son Ayin', çocuk animasyon filmi 'Tafiti' ve yerli Komedi filmi 'Oflu Hoca' geldi.

"Sinema Festivali, Türkiye'de ilk kez gerçekleşmesine rağmen sinema severlerden büyük ilgi gördü ve bir gelenek haline geleceğini açıkça ortaya koydu. Sinema Festivali 2026'nın tarihi de belirlendi: 26-27 Eylül 2026'da ikincisi gerçekleştirilecek.

"Bu şölenin 80 TL'ye gerçekleşmesini mümkün kılan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve GNÇ Turkcell'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."