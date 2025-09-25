Haberler

Sındırgı'da 2. Aronya Hasat Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen 2. Aronya Hasat Şenliği, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte temsili hasat töreni yapıldı ve aronya suyuyla birlikte çiftçilerin emeği kutlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Aronya Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde Koca Harman mevkisinde düzenlenen şenliğe Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Sındırgı Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftci ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Koyuncu, şenlikte yaptığı konuşmada, aronyanın tüm ilçede yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, "Bu bitkinin hem tıbbi hem ekonomik değer taşıdığı ortada. Çiftçilerimizin emeğini kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sak ise aronya gibi alternatif tarım ürünleriyle çiftçinin gelirinin artacağına değinerek, çiftçiye her alanda destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Festivalde katılımcılarla birlikte temsili hasat töreni gerçekleştirildi.

Vatandaşlara aronya suyu ikram edildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
