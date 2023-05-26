Sinan Akçıl Trabzon'da konser verdi

Sanatçı Sinan Akçıl, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahne aldı. Akçıl, Trabzon Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'nde organize edilen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un her zaman fark atan bir şehir olduğunu söyledi.

Sanatçı Sinan Akçıl, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahne aldı.

Akçıl, Trabzon Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'nde organize edilen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahneye, adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması ile çıkan Akçıl'ın konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un her zaman fark atan bir şehir olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Millet Bahçesi'nin eskiden Trabzonspor'un maçlarının oynandığı Avni Aker Stadyumu olduğunu anımsatarak, "Burada, cumartesinden gelip tribünlerde prova yapıyorduk. Yaklaşık 30-40 yıl oldu, zaman çok çabuk geçiyor. Evimiz hemen arkadaydı. İnşallah Trabzonspor'un da o güzel günleri en yakın zamanda gelecek. Kardeşlerim sizi çok seviyoruz, inşallah bu tür programları her zaman yapacağız." dedi.

"Pazar günü dünya liderini seçeceksiniz"

Trabzon'un artık bir "Adil ağabeyi" olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman beraber olacağız. Türkiye'nin en mutlu şehri Trabzon olacak. Hazır mısınız? Pazar akşamından sonra çok daha mutlu bir Trabzon ve çok daha mutlu bir Türkiye olacak. Pazar günü dünya liderini seçeceksiniz. Gençlere her zaman önem veren ve onların önünü açan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye artık dünyanın lider ülkesi olacak. Onun açtığı yolda çok daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte koşacağız."