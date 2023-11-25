Siirt Üç Dilli Kardeş Şehir Günleri'nde Siirt'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

Sultangazi Belediyesi ile Siirt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Anadolu Kültür Festivali; Siirt Üç Dilli Kardeş Şehir Günleri'nde Siirt'in yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelir Filistin'e bağışlanacak.

Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, SULTANGAZİ Belediyesi ile Siirt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Anadolu Kültür Festivali; Siirt Üç Dilli Kardeş Şehir Günleri' Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda devam ediyor. 22-26 Kasım tarihlerinde güzenlenen etkinlikten elde edilen gelir Siirt Vakfı tarafından Filistine gidecek.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Siirt'in birbirinden güzel yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. 5 gün sürecek etkinlikte ziyaretçilere; Zivzik Narı, Siirt Fıstığı, Perde Pilavı, Bıttım Sabunu, Tandır Ekmeği, Tuzlu Balık gibi ürünler sunuldu.

Etkinliğin dördüncü gününde protokol töreni düzenlendi. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı. Yöresel ürün standlarından elde edilecek gelirin Siirt Vakfı tarafından Filistin'e gideceği belirtildi.

"ÖRF VE ADETLERİMİZDEN KOPMAMALIYIZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yöresel tanıtım günlerimiz büyük hızıyla devam ediyor. Bugün de Siirtlilerle Üç Dilli Şehir Günleriyle bir aradayız. Bu programlarımızı yaparken her zaman şunu ifade ettik; İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un kültürünü benimsemeliyiz ancak geleneklerimizden, örf ve adetlerimizden de kopmamalıyız diyoruz. Bu çerçevede tanıtım günlerini düzenliyoruz. Geldiğimiz yeri unutmayalım. Şehrimizi de yaşayalım istiyoruz. Ocak sonuna kadar da devam edecek. Bugün Siirt tanıtım günlerinde hemşehrililerimizle bir arada olacağız. Arnavutköy, Esenler, farklı ilçelerden de Siirt tanıtım günlerine gelen dostlarımız var. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN STANDLARDAN ELDE EDİLEN GELİR FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE BAĞIŞ OLARAK GİDECEK"

Dursun,"Bugün Filistin meselesinde de önemli bir adım attı Siirtli kardeşlerimiz. Burada bulunan bütün standlardan elde edilen gelir Filistinli kardeşlerimize bağış olarak gidecek. Bu yönüyle de Siirtli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"SİİRTLİ HEMŞEHRİLİLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise "Gelirinin tamamını Filistinli kardeşlerimize bağışlamak üzere yapılan bir etkinlik çok anlamlı. Siirtli hemşehrililerimi tebrik ediyorum. Ev sahipliği yapan bütün alt yapısını hazırlayan Sultangazi Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Siirt Vakfı sorumlusu Aydın Küskün de "Siirt'imizin adına buradayız, tanıtmak için. Zivzik Narı; ince kabuklu, iri yapılı, dayanıklı, seneden seneye güzel saklarsanız yiyebiliyorsunuz. Şifa kaynağıdır, organiktir. Başka bölgede olmuyor. Siirt fıstığı çerez olarak çok kalitelidir. Tabii Antep Fıstığı da güzel ama o baklavalık olarak çok fazla tanıyor. Ama Siirt fıstığı çerez olarak şu anda patent aldı" ifadelerini kullandı.