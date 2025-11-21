Siirt'te Polislerden Duyarlılık Deneyi: Çocuklara Peluş Oyuncak Hediye Edildi
Siirt'teki polis ekipleri, çocukların duyarlılığını ölçmek amacıyla hazırladıkları sosyal deney çalışmasını video haline getirerek, peluş oyuncakları yere düşürüp çocukların tepkisini test etti. Çocuklar oyuncakları toplayarak polislere teslim etti ve polisler de onları ödüllendirdi.
Siirt'te polisler, çocukların duyarlılığını ölçmek amacıyla hazırladığı sosyal deney çalışmasını klip haline getirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde peluş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürüyor.
Bunu fark eden çocuklar, yerdeki peluş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim ediyor.
Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindiriyor.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Kültür Sanat