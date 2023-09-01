Siirt Lisesi Müzesi Tarihe Işık Tutuyor

Siirt Lisesi müzesi tarihe ışık tutuyor

SİİRT - Siirt Lisesi bünyesinde oluşturulan tarihi eğitim müzesinde barındırılan araç ve gereçlerle tarihe ışık tutuyor.

Okulun açılışından bu yana kullanılan araç ve gereçler, müzik aletleri, öğrencilerin eski siyah, beyaz fotoğraf ve başarı belgeleri, 1930 yılına ait ders kitapları, ölçüm aletleri, ispirto ile çalışan projeksiyon aleti, ısı ile saçılan ışıkla film gösterimi yapan film makinesi, yüz yıllık fotoğraflar köşesi ve buna benzer aletler günümüze kadar saklanarak müze olarak halka sunuluyor.

Siirt Lisesi Müdürü Hayrettin Savaş, geçmiş yıllara ait eserlerin sergilendiği müzede çeşitli eserlerin geçmişin geleceğe ışık tutacağını belirtti. Savaş; "Tarihi eğitim müzemiz 2016 yılında kuruldu ve kurulum aşamaları devam ediyor. Müzemizde genellikle eğitim materyalleri, araç ve gereçleri ve eğitimde kullanılan araç gereçler bulunmaktadır. Ayrıca okulumuz Siirt'in en kötü okullarından biri olduğu için okulumuzda gösterilen başarılar ve okulumuzdan mezun olan güzide şahsiyetlerin sergilediği eserler de bulunmaktadır. Biz bu malzemeleri gerek okulumuzun bünyesinde gerekse ilimizdeki diğer okulların bünyesinde toplayarak bir araya getirdik. Burada hem öğretmenlerimiz hem de eski idarecilerimizin bu müzenin kurulmasında büyük katkıları oldu. Bu müzeyi daha da geliştirmek ve daha da güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.