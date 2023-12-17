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Siirt 8. Kitap Fuarı Sona Erdi

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Siirt'te düzenlenen 'Yüz Yıllar Boyu Oku' temasıyla gerçekleştirilen 8. Kitap Fuarı sona erdi. Fuar, 57 yazarın katılımıyla gerçekleşen söyleşiler, imza günleri ve çocuklara yönelik sanat etkinlikleriyle büyük ilgi gördü.

Siirt 8. kitap fuarı sona erdi

SİİRT - Siirt'te "Yüz Yıllar Boyu Oku" temasıyla 11 Aralık tarihinde açılan Siirt 8. Kitap Fuarı bugün sona erdi.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Siirt Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen 8. Kitap Fuarına 57 seçkin yazar, 80 yayınevi katılırken, fuar boyunca yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarı kentin kültür-sanat ve edebiyat ile tanıtımına büyük bir katkı sağladı.

Buna benzer etkinliklerin sürekliliğinin olmasını belirten Veysel Kadirhan Çolak, "Siirt'imiz için kitap fuarının olması, insanların aktivite olarak değerlendirip kendini geliştirmesi açısından güzel bir etkinlik. Biz de bunun için geldik buraya. Güzel kitaplar da aldık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar boyunca kitapları incelediğini belirten Tuğba Gürgen Altıntaş ise, "Yedi gün boyunca kitap fuarına gelmeye çalıştım. Sevdiğim yazarlar geldi. Siirt'te böyle etkinliklerin olması gerekiyor. Gerçekten çok etkileyici. Kitap fuarına büyük ilgi var. Bu etkinliklerin sürekliliğinin devamının olması gerekiyor" diye konuştu.

Okuyucu Murat Epönder, şunları kaydetti:

"Kitap fuarını çok beğendik. Birçok kitap gördük. Böyle etkinliklerin Siirt'te daha çok olmasını diliyorum. Çünkü gerçekten çok güzel etkinlikler ve çok büyük katılım olduğunu gördük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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